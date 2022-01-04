4 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
4 січня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
4 січня відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок. Вірили, яка погода буде в цей день, таким буде і весь місяць.
Іменини сьогодні святкує Анастасія.
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Прикмети 4 січня
- Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.
- Мороз 4 січня означає, що холоди посиляться й затримаються надовго.
- Відлига цього дня – погода буде теплою.
- Зорі мерехтять – буде завірюха.
Що не можна робити 4 січня
- Не забувайте турбуватись про своїх близьких. Зателефонуйте їм чи напишіть повідомлення зі словами любові і підтримки.
- Не конфліктуйте з колегами.
- Вірили, що вагітним жінкам сьогодні не можна шити.