4 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

4 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання. Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.

Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.

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Прикмети 4 травня

  • Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.
  • Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів.
  • Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.


Святий священномученик Януарій

Що не можна робити 4 травня

  • Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує.
  • Не перепрацьовуйте.
  • Не можна кричати і нервуватись.
Автор: Квітослава Туз