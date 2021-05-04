4 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

06:00

4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання. Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.