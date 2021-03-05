5 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

5 березня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

5 березня у народному календарі відзначають день Лева Катанського. У цей час люди пекли смаколики, ходили одне до одного в гості та ласували солодкими стравами.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Денис, Лев.

До теми Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 5 березня

  • Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.
  • Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

Що не можна робити 5 березня

  • Не сумуйте нині і не впадайте у відчай, якщо вам щось не вдається. Варто повірити у себе трішки більше і ви досягнете всього бажаного.
  • Не мовчіть сьогодні, якщо вас образили. Варто сказати людині, яка вас чимось зачепила, що вам неприємні такі речі і ви цілком можете переглянути ваші із нею стосунки.