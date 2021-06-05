5 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

5 червня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

5 червня 2021 року в народному календарі згадується єпископ Синадський та преподобна Єфросинія Полоцька. У цей день не варто поспішати кудись й сваритись з іншими. Що не можна робити 5 червня дізнавайтесь далі.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Олексій.

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Прикмети 5 червня

  • 5 червня падає дощ – до гарного врожаю овочів.
  • Горобина рясно зацвіла – літо буде довгим та спекотним.
  • Птахи літають низько – наступні кілька днів буде дощова погода.
  • Глухий грім – до тихого дощу, а гучний – до зливи з градом.

Що не можна робити 5 червня

  • Уникайте сварок і конфліктів. Якщо ситуація стає дуже напруженою, краще спокійно поговорити, але не переходьте на особисте.
  • Не брешіть сьогодні й не заздріть іншим.
Автор: Квітослава Туз