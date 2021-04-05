5 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 квітня віряни вшановують пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У народі 5 квітня був спеціальний звичай: люди обходили всі джерела і поруч з ними насипали зернятка та хлібні крихти. Вірили, що так вдасться залучити птахів.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Лідія, Марія, Никон.
Актуально Коли Великдень 2021: дата свята й традиції
Прикмети 5 квітня
- 5 квітня теплий день, але вночі почалися заморозки – значить місяць буде теплим.
- Якщо 5 квітня чути весняний грім, а сніг ще не зійшов – буде холодне літо.
- Вночі 5 квітня ясне небо з зірками – чекайте вранці заморозків.
- Білки бігають деревами – незабаром настане тепла погода.
Що не можна робити 5 квітня
- 5 квітня не можна садити вербу на своєму подвір'ї – це означало швидку смерть близьких.
- Заборонено лаятись та ображати інших.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter