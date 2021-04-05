5 квітня віряни вшановують пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У народі 5 квітня був спеціальний звичай: люди обходили всі джерела і поруч з ними насипали зернятка та хлібні крихти. Вірили, що так вдасться залучити птахів.

Іменини святкують: Лідія, Марія, Никон. Актуально Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 5 квітня 5 квітня теплий день, але вночі почалися заморозки – значить місяць буде теплим.

Якщо 5 квітня чути весняний грім, а сніг ще не зійшов – буде холодне літо.

Вночі 5 квітня ясне небо з зірками – чекайте вранці заморозків.

Білки бігають деревами – незабаром настане тепла погода. Що не можна робити 5 квітня 5 квітня не можна садити вербу на своєму подвір'ї – це означало швидку смерть близьких.

Заборонено лаятись та ображати інших.