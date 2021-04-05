5 апреля верующие отмечают день святого Никона, которому молятся и служат молебны. В народе 5 апреля был специальный обычай: люди обходили все источники и рядом с ними насыпали зернышки и хлебные крошки. Верили, что так удастся привлечь птиц.

Именины празднуют: Лидия, Мария, Никон. Актуально Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 5 апреля 5 апреля теплый день, но ночью начались заморозки – значит месяц будет теплым.

Если 5 апреля слышен весенний гром, а снег еще не сошел – будет холодное лето.

Ночью 5 апреля ясное небо со звездами – ждите утром заморозков.

Белки бегают по деревьям – скоро наступит теплая погода. Что нельзя делать 5 апреля 5 апреля нельзя сажать иву на своем дворе – это означало скорую смерть близких.

Запрещено ругаться и оскорблять других.