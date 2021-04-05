5 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:30

5 квітня віряни вшановують пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У народі 5 квітня був спеціальний звичай: люди обходили всі джерела і поруч з ними насипали зернятка та хлібні крихти. Вірили, що так вдасться залучити птахів.