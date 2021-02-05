5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:30

5 лютого 2021 року віряни вшановують пам'ять святого Агафангела та великомученика Климента. Святий Агафангел уникнув смерті від рук язичників й долучився до Климента, який подорожував світом. Разом вони проповідували і поширювали віру Христову.