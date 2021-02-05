5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 лютого 2021 , 08:30
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5 лютого 2021 року віряни вшановують пам'ять святого Агафангела та великомученика Климента. Святий Агафангел уникнув смерті від рук язичників й долучився до Климента, який подорожував світом. Разом вони проповідували і поширювали віру Христову.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують: Климент, Володимир, Агафангел та Йосип.

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Прикмети 5 лютого

  • 5 лютого сильна хуртовина – влітку буде гарний врожай.
  • Якщо сьогодні сонячний день – весна буде ранньою.
  • Птахи голосно щебечуть – невдовзі вдарять морози.
  • Якщо 5 лютого посилились морози, то серпень буде спекотним.​


Що не можна робити 5 лютого

Що не можна робити 5 лютого

  • Не сваріться ні з ким сьогодні. Вподальшому, ви будете дуже шкодувати, що негарно обійшлись з цими людьми.
  • 5 лютого не можна лаятись і вживати нецензуру лексику.
  • Не проводьте нині день в самотині.