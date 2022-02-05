5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
5 лютого 2022 , 09:04Читать новость на русском
5 лютого в Україні відзначають свято Агафангела та великомученика Климента. Святі разом подорожували й просвітлювали народ християнськими цінностями.
День Ангела 5 лютого святкують Климент, Володимир та Йосип.
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Прикмети 5 лютого
- Заметіль 5 лютого – влітку гарні врожаї будуть.
- Сонце яскраво світить – скоро прийде весна.
- Птахи щебечуть голосно – очікуйте на сильний мороз.
- Вночі небо хмарне – наступного дня буде снігопад.
Що не можна робити 5 лютого
- Не проводьте сьогодні день на самотині.
- Не варто "гризти" себе за вчинки, які ви зробили у минулому. Краще відпустіть цю історію.
- Відключіться від усіх робочих чатів й залиште свої гаджети цього дня. Влаштуйте заслужений вихідний та приділіть час собі, своїй родині чи улюбленому хобі.