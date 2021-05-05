5 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

5 травня 2021 року відзначають день святого Луки. Святий був близьким другом та учнем апостола Павла. Також, Лука написав дві книги Нового заповіту – Євангелія від Луки і Діяння апостолів.
Іменини сьогодні відзначає Лука.
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Прикмети 5 травня
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Місяць у ніч на 5 травня рано сходить на небі – будуть ранні морози.
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Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода скоро буде дуже теплою.
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Дощ у цей день віщуватиме багатий урожай.
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Вранці встановилася ясна погода – можна проводити посівні роботи.
Що не можна робити 5 травня
- Не ходіть сьогодні у ліс. Цього дня нечиста сила має велику силу.
- Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.
- Не відмовляйте нікому у допомозі 5 травня.