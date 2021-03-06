6 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
6 березня вшановують Тимофія Весновія. Ще в юності він дав клятву ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірним обіцянці. Також, 6 березня відзначають перший поминальний день – Вселенську М'ясопусну суботу.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Єгор, Тимофій, Георгій.
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Прикмети 6 березня
- У цей день сняться віщі сни. Якщо насниться, що ви ловите злочинця – зовсім скоро у вас з'являться неприємності в особистому житті. Якщо ж захворіли уві сні – здоров'я буде міцним.
- Якщо в цей день тепло – значить весна буде без опадів.
- Дме східний вітер – до швидкого настання теплої весни.
- Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.
Що не можна робити 6 березня
- У цей день не можна залишати незавершеними справи. Рекомендується довести до кінця усі завдання.
- На Вселенську М'ясопусну суботу забороняється лихословити й вживати алкоголь. Також, не можна веселитись.
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