6 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
6 марта чествуют Тимофея Весновия. Еще в юности он дал клятву никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обещанию. Также, 6 марта отмечают первый поминальный день – вселенскую мясопустную субботу.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Егор, Тимофей, Георгий.
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Приметы 6 марта
- В этот день снятся вещие сны. Если приснится, что вы ловите преступника – совсем скоро у вас появятся неприятности в личной жизни. Если же заболели во сне – здоровье будет крепким.
- Если в этот день тепло – значит весна будет без осадков.
- Дует восточный ветер – к скорому наступлению теплой весны.
- Весна быстро пришла – ждите раннюю осень.
Что нельзя делать 6 марта
- В этот день нельзя оставлять незавершенными дела. Рекомендуется довести до конца все задания.
- На вселенскую мясопустную субботу запрещается сквернословить и употреблять алкоголь. Также, нельзя веселиться.
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