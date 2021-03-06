6 марта чествуют Тимофея Весновия. Еще в юности он дал клятву никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обещанию. Также, 6 марта отмечают первый поминальный день – вселенскую мясопустную субботу.

Именины сегодня празднуют: Егор, Тимофей, Георгий. Кстати Когда в Украине будут праздновать Масленицу 2021: дата и традиции праздника Приметы 6 марта В этот день снятся вещие сны. Если приснится, что вы ловите преступника – совсем скоро у вас появятся неприятности в личной жизни. Если же заболели во сне – здоровье будет крепким.

Если в этот день тепло – значит весна будет без осадков.

Дует восточный ветер – к скорому наступлению теплой весны.

Весна быстро пришла – ждите раннюю осень. Что нельзя делать 6 марта В этот день нельзя оставлять незавершенными дела. Рекомендуется довести до конца все задания.

На вселенскую мясопустную субботу запрещается сквернословить и употреблять алкоголь. Также, нельзя веселиться.