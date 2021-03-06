6 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

09:00

6 березня вшановують Тимофія Весновія. Ще в юності він дав клятву ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірним обіцянці. Також, 6 березня відзначають перший поминальний день – Вселенську М'ясопусну суботу.