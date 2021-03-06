6 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

6 березня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

6 березня вшановують Тимофія Весновія. Ще в юності він дав клятву ніколи не дивитися на жіноче обличчя, і все життя був вірним обіцянці. Також, 6 березня відзначають перший поминальний день – Вселенську М'ясопусну суботу.

Іменини сьогодні святкують: Єгор, Тимофій, Георгій.

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Прикмети 6 березня

  • У цей день сняться віщі сни. Якщо насниться, що ви ловите злочинця – зовсім скоро у вас з'являться неприємності в особистому житті. Якщо ж захворіли уві сні – здоров'я буде міцним.
  • Якщо в цей день тепло – значить весна буде без опадів.
  • Дме східний вітер – до швидкого настання теплої весни.
  • Весна швидко прийшла – чекайте ранню осінь.

Що не можна робити 6 березня

  • У цей день не можна залишати незавершеними справи. Рекомендується довести до кінця усі завдання.
  • На Вселенську М'ясопусну суботу забороняється лихословити й вживати алкоголь. Також, не можна веселитись.