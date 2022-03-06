Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".
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Прикмети 6 березня
- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.
- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.
- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.
Що не можна робити 6 березня
- Як і у будь-яке велике свято сьогодні забороняється важка фізична праця.
- Найсуворіша заборона на Прощену недію діє на сварки. У свято не можна зчиняти конфлікти, лаятись і нервуватись.
- Не можна було й займатись рукоділлям.
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