Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".

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Прикмети 6 березня

Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.

Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.

Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.

Що не можна робити 6 березня

Як і у будь-яке велике свято сьогодні забороняється важка фізична праця.

Найсуворіша заборона на Прощену недію діє на сварки. У свято не можна зчиняти конфлікти, лаятись і нервуватись.

Не можна було й займатись рукоділлям.

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