Прощенное воскресенье – последний день в канун Великого поста. В этот день принято говорить: "Прости!" Отвечают вместо этого: "Бог простит, и я прощу!".

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Приметы 6 марта

Солнечная погода на Прощенное воскресенье – Пасха будет теплой.

Вороны 14 марта громко каркают – до похолодания.

Густой туман на Прощенное воскресенье – к плохой погоде летом.

Что нельзя делать 6 марта

Как и в любой большой праздник, сегодня запрещается тяжелый физический труд.

Самый строгий запрет на Прощенное воскресенье действует на ссоры. В праздник нельзя устраивать конфликты, ругаться и нервничать.

Нельзя было и заниматься рукоделием.