6 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 грудня 2021 , 08:31
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Джерело:

24 канал

6 грудня вшановують пам'ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він збільшив кількість храмів і монастирів, займався благодійністю, допомагав знедоленим та убогим. Також 6 грудня святкують День Збройних Сил України.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Борис, Іван.

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Прикмети 6 грудня

  • Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.
  • Навколо місяця видно рожеві та тьмяні кільця – ознаки того, що будуть тріскучі морози.
  • З неба шум долинає – буде заметіль.
  • Сонячний день 6 грудня – тиждень буде теплим.

Що не можна робити 6 грудня

  • Не тримайте у своєму житті людей, які зробили вам боляче і ви відчуваєте, що вони здатні вчинити так ще раз. Відпустіть їх й намагайтесь жити далі.
  • Не "відтягуйте" справ. Краще виконайте все сьогодні.
  • Не лінуйтесь. Намагайтесь розвивати себе і покращуйте те, над чим ви працюєте.
Автор: Андріана Будиш