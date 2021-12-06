6 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 грудня 2021 , 08:31Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 грудня вшановують пам'ять святого Митрофана, який був зарахований до лику святих. Він збільшив кількість храмів і монастирів, займався благодійністю, допомагав знедоленим та убогим. Також 6 грудня святкують День Збройних Сил України.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Борис, Іван.
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Прикмети 6 грудня
- Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.
- Навколо місяця видно рожеві та тьмяні кільця – ознаки того, що будуть тріскучі морози.
- З неба шум долинає – буде заметіль.
- Сонячний день 6 грудня – тиждень буде теплим.
Що не можна робити 6 грудня
- Не тримайте у своєму житті людей, які зробили вам боляче і ви відчуваєте, що вони здатні вчинити так ще раз. Відпустіть їх й намагайтесь жити далі.
- Не "відтягуйте" справ. Краще виконайте все сьогодні.
- Не лінуйтесь. Намагайтесь розвивати себе і покращуйте те, над чим ви працюєте.