В Україні 6 квітня відзначають день святого Захарія. У цей час люди починають підготовку до світлого свята Благовіщення, яке відбудеться 7 квітня. Також 6 квітня є видатною датою для всіх спортсменів, адже цього дня вони відзначають Міжнародний день спорту.

Іменини сьогодні відзначають: Захарій, Яків, Артем. Також читайте Світ відзначає католицький Великдень: чим він відрізняється від православного Прикмети на 6 квітня Тепла ніч – прикмета того, що тепло швидко прийде.

Якщо 6 квітня морозяна погода – буде гарний врожай проса та вівса.

До Захарія сніг повністю зійшов – зима вже зовсім відступила і треба чекати тепла.

6 квітня відзначають Міжнародний день спорту Що не можна робити 6 квітня Не давайте обіцянок у цей день, навіть якщо ви впевнені, що стримаєте їх.

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.

Не можна відмовляти у допомозі найріднішим.