6 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
В Україні 6 квітня відзначають день святого Захарія. У цей час люди починають підготовку до світлого свята Благовіщення, яке відбудеться 7 квітня. Також 6 квітня є видатною датою для всіх спортсменів, адже цього дня вони відзначають Міжнародний день спорту.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні відзначають: Захарій, Яків, Артем.
Також читайте Світ відзначає католицький Великдень: чим він відрізняється від православного
Прикмети на 6 квітня
- Тепла ніч – прикмета того, що тепло швидко прийде.
- Якщо 6 квітня морозяна погода – буде гарний врожай проса та вівса.
- До Захарія сніг повністю зійшов – зима вже зовсім відступила і треба чекати тепла.
6 квітня відзначають Міжнародний день спорту
Що не можна робити 6 квітня
- Не давайте обіцянок у цей день, навіть якщо ви впевнені, що стримаєте їх.
- Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.
- Не можна відмовляти у допомозі найріднішим.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter