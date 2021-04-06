В Украине 6 апреля отмечают день святого Захария. В это время люди начинают подготовку к светлому празднику Благовещения, который состоится 7 апреля. Также 6 апреля – выдающаяся дата для всех спортсменов, ведь в этот день они отмечают Международный день спорта.

Именины сегодня отмечают: Захарий, Яков, Артем. Также читайте Мир отмечает католическую Пасху: чем она отличается от православной Приметы на 6 апреля Теплая ночь – примета того, что тепло быстро придет.

Если 6 апреля морозная погода – будет хороший урожай проса и овса.

До Захария снег полностью сошел – зима уже совсем отступила и надо ждать тепла.

6 апреля отмечают Международный день спорта Что нельзя делать 6 апреля Не давайте обещаний в этот день, даже если вы уверены, что сдержите их.

Нельзя употреблять жирную и вредную пищу.

Нельзя поддаваться вредным привычкам и негативным мыслям.

Нельзя отказывать в помощи родным.