6 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В Украине 6 апреля отмечают день святого Захария. В это время люди начинают подготовку к светлому празднику Благовещения, который состоится 7 апреля. Также 6 апреля – выдающаяся дата для всех спортсменов, ведь в этот день они отмечают Международный день спорта.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Захарий, Яков, Артем.
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Приметы на 6 апреля
- Теплая ночь – примета того, что тепло быстро придет.
- Если 6 апреля морозная погода – будет хороший урожай проса и овса.
- До Захария снег полностью сошел – зима уже совсем отступила и надо ждать тепла.
6 апреля отмечают Международный день спорта
Что нельзя делать 6 апреля
- Не давайте обещаний в этот день, даже если вы уверены, что сдержите их.
- Нельзя употреблять жирную и вредную пищу.
- Нельзя поддаваться вредным привычкам и негативным мыслям.
- Нельзя отказывать в помощи родным.
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