6 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

6 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

6 лютого по-особливому відзначене у християнському календарі. Сьогодні вшановують пам'ять святої Ксенії Блаженної. Ксенія прославилась своєю скромністю, набожністю та великою любов'ю до нужденних.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Ксенія, Микола.

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Прикмети 6 лютого

  • Вважають, що погода на Ксенії вирішить, якою буде погода на початку весни.
  • Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
  • Завірюха і заметіль 6 лютого – чекайте неврожаю.


Прикмети 6 лютого

Що не можна робити 6 лютого

  • На Ксенії особливо суворо забороняється будь-яка хатня робота й рукоділля.
  • 6 лютого не можна сідати до вечері, аж поки не надійде темрява.
  • Не бажаного у цей день зловживати спиртним, а також переїдати.