6 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
6 лютого 2022 , 09:03Читать новость на русском
6 лютого християни України згадують Ксенію Блаженну. Свята вирішила відмовитись від благ життя й роздала своє майно бідним.
Іменини сьогодні святкує Ксенія.
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Прикмети 6 лютого
- Погода на Ксенії вирішить, якою буде погода на початку весни.
- Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
- Завірюха і заметіль 6 лютого – чекайте неврожаю.
- Ясний день – буде мороз.
Що не можна робити 6 лютого
- Не сумуйте нині.
- Якщо у вашому оточенні є люди, які вас часто засмучують чи пригнічують ваш стан, то краще переглянути це спілкування.