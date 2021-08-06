6 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 серпня 2021 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 серпня православні віряни вшановують пам'ять святих Бориса і Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.
Іменини 6 серпня відзначають: Борис та Гліб.
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Прикмети 6 серпня
- Дощ зранку на Бориса і Гліба означає гарну і теплу погоду.
- У народі вірили, яка погода буде на Бориса і Гліба, так буде і у вересні.
- Захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.
- Кури метушаться – буде гроза.
6 серпня – яке свято
Що не можна робити 6 серпня
- Не витрачайте сьогодні багато грошей.
- 6 серпня заборонено лаятись і ображати інших.
- Не лінуйтесь цього дня.