6 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 серпня 2021 , 08:24
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Джерело:

24 канал

6 серпня православні віряни вшановують пам'ять святих Бориса і Гліба. Святі були синами київського князя Володимира. Борис та Гліб загинули від руки їхнього брата – Святополка, якого потім через це вбивство прозвали Окаянним.

Іменини 6 серпня відзначають: Борис та Гліб.

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Прикмети 6 серпня

  • Дощ зранку на Бориса і Гліба означає гарну і теплу погоду.
  • У народі вірили, яка погода буде на Бориса і Гліба, так буде і у вересні.
  • Захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.
  • Кури метушаться – буде гроза.


6 серпня – яке свято

Що не можна робити 6 серпня

  • Не витрачайте сьогодні багато грошей.
  • 6 серпня заборонено лаятись і ображати інших.
  • Не лінуйтесь цього дня.
Автор: Андріана Будиш