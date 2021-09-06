6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:47

6 вересня віряни вшановують день Євтихія. Святий був учнем самого Іоанна Богослова. За відданість вірі Євтихій переніс багато мук і страждань. Одного разу на святого спустили лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю.