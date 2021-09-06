6 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 вересня 2021 , 08:47Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 вересня віряни вшановують день Євтихія. Святий був учнем самого Іоанна Богослова. За відданість вірі Євтихій переніс багато мук і страждань. Одного разу на святого спустили лева, який заговорив людським голосом і віддав хвалу Творцю.
Іменини 6 вересня святкує Арсен.
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Прикмети 6 вересня
- Дощ 6 вересня – осінь буде суха й погожа.
- Сонце сховалось за чорні хмари – очікуйте холодів.
- Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємності.
- Почути крик синиці – до дощу і похолодання.
Що не можна робити 6 вересня
- Не виходьте з дому після опівночі 6 вересня, аби не накликати біду.
- Цього дня не вдягайте чорного одягу. Краще вбратись у нові світлі чи яскраві речі.
- Не сваріться сьогодні з рідними.
- Якщо вам щось не вдається, то краще облишити цю справу на деякий час.