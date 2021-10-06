6 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:29

6 жовтня християни вшановують пам'ять мучениці Іраїди. Також цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.