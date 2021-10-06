6 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

6 жовтня 2021 , 08:29
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Джерело:

24 канал

6 жовтня християни вшановують пам'ять мучениці Іраїди. Також цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.

Іменини сьогодні святкує Іван.

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Прикмети 6 жовтня

  • У лісі мало грибів – чекайте суворої зими.
  • Гуси відлетіли – скоро настануть зимові холоди.
  • Півень вночі заспівав – насувається негода.
  • Якщо півень на одній нозі стоїть, то незабаром похолодає.


6 жовтня відзначають День Зачаття Івана Хрестителя

Що не можна робити 6 жовтня

  • Не лайтесь і не ображайте інших.
  • Цього дня заборонено перераховувати свої біди. Вважається, що скільки нарахуєш бід – стільки ж прийде знову.
Автор: Андріана Будиш