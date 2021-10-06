6 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
6 жовтня 2021 , 08:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 жовтня християни вшановують пам'ять мучениці Іраїди. Також цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім'ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.
Іменини сьогодні святкує Іван.
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Прикмети 6 жовтня
- У лісі мало грибів – чекайте суворої зими.
- Гуси відлетіли – скоро настануть зимові холоди.
- Півень вночі заспівав – насувається негода.
- Якщо півень на одній нозі стоїть, то незабаром похолодає.
6 жовтня відзначають День Зачаття Івана Хрестителя
Що не можна робити 6 жовтня
- Не лайтесь і не ображайте інших.
- Цього дня заборонено перераховувати свої біди. Вважається, що скільки нарахуєш бід – стільки ж прийде знову.