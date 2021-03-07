7 березня вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Цього дня за народними прикметами прилітають ластівки, граки і шпаки. За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну, віщують прихід теплих днів.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Йосип, Федір, Сергій. До речі Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 7 березня Якщо 7 березня день безхмарний і світить сонце – погода незабаром зміниться.

Сонце світить на світанку – очікуйте на хорошу погоду.

Якщо побачите ластівку в польоті – рік буде щасливим.

Холодна погода у цей день – літо буде дуже дощовим.

Прикмети 7 березня Що не можна робити 7 березня Вважають, що цього дня не варто починати поратись на полі, адже зійде багато бур'янів і врожай буде бідним.