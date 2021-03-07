7 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
7 березня вшановують пам'ять мучеників Апамейских, Маврикія і 70 воїнів. Цього дня за народними прикметами прилітають ластівки, граки і шпаки. За повір'ям, птахи, які прилетіли раніше передбачуваного терміну, віщують прихід теплих днів.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Йосип, Федір, Сергій.
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Прикмети 7 березня
- Якщо 7 березня день безхмарний і світить сонце – погода незабаром зміниться.
- Сонце світить на світанку – очікуйте на хорошу погоду.
- Якщо побачите ластівку в польоті – рік буде щасливим.
- Холодна погода у цей день – літо буде дуже дощовим.
Прикмети 7 березня
Що не можна робити 7 березня
- Вважають, що цього дня не варто починати поратись на полі, адже зійде багато бур'янів і врожай буде бідним.
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