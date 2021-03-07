7 марта чтят память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. В этот день по народным приметам прилетают ласточки, грачи и скворцы. По поверью, птицы, прилетевшие раньше предполагаемого срока, предвещают приход теплых дней.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Иосиф, Федор, Сергей. Кстати Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 7 марта Если 7 марта день безоблачный и светит солнце – погода вскоре изменится.

Солнце светит на рассвете – ожидайте хорошую погоду.

Если увидите ласточку в полете – год будет счастливым.

Холодная погода в этот день – лето будет очень дождливым.

Приметы 7 марта Что нельзя делать 7 марта Считают, что в этот день не стоит начинать возиться на поле, ведь сойдет много сорняков и урожай будет бедным.