7 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
7 марта чтят память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. В этот день по народным приметам прилетают ласточки, грачи и скворцы. По поверью, птицы, прилетевшие раньше предполагаемого срока, предвещают приход теплых дней.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Виктор, Иосиф, Федор, Сергей.
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Приметы 7 марта
- Если 7 марта день безоблачный и светит солнце – погода вскоре изменится.
- Солнце светит на рассвете – ожидайте хорошую погоду.
- Если увидите ласточку в полете – год будет счастливым.
- Холодная погода в этот день – лето будет очень дождливым.
Приметы 7 марта
Что нельзя делать 7 марта
- Считают, что в этот день не стоит начинать возиться на поле, ведь сойдет много сорняков и урожай будет бедным.
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