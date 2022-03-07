Під час Великого посту християни повинні відмовитись від багатьох спокус – Важливо пам'ятати, що на кожному кроці нас супроводжує Господь, який зробить українців сильнішими, кращими і згуртованішими не лише під час посту, а й під час війни.

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Прикмети 7 березня

Якщо 7 березня день безхмарний і світить сонце – погода незабаром зміниться.

Сонце світить на світанку – очікуйте на хорошу погоду.

Якщо побачите ластівку в польоті – рік буде щасливим.

Холодна погода у цей день – літо буде дуже дощовим.

Що не можна робити 7 березня

Для того, щоб зустріти початок Великого посту гідно, необхідно дотримуватись всіх його заборон. Згідно з правилами, потрібно відмовитись від м'яса і алкоголю.

Намагайтесь тримати холодний розум і не піддавайтесь провокаціям. Читайте новини уважно й перевіряйте інформацію у кількох джерелах.

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