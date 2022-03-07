Во время Великого поста христиане должны отказаться от многих искушений – Важно помнить, что на каждом шагу нас сопровождает Господь, который сделает украинцев сильнее, лучше и сплоченнее не только во время поста, но и во время войны.

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Приметы 7 марта

Если 7 марта день безоблачный и светит солнце, погода вскоре изменится.

Солнце светит на рассвете – ждите хорошую погоду.

Если увидите ласточку в полете – год будет счастливым.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Что нельзя делать 7 марта

Чтобы встретить начало Великого поста достойно, необходимо соблюдать все его запреты. Согласно правилам нужно отказаться от мяса и алкоголя.

Старайтесь держать холодный ум и не поддавайтесь провокациям. Читайте новости внимательно и проверяйте информацию в нескольких источниках.