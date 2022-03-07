7 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

7 березня українські віряни розпочинають Великий піст, який триватиме до настання Великодня. За весь час посту віряни повинні спокутувати свої гріхи, аби зустріти Пасху гідно.

Під час Великого посту християни повинні відмовитись від багатьох спокус – Важливо пам'ятати, що на кожному кроці нас супроводжує Господь, який зробить українців сильнішими, кращими і згуртованішими не лише під час посту, а й під час війни.

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Прикмети 7 березня

Якщо 7 березня день безхмарний і світить сонце – погода незабаром зміниться.

Сонце світить на світанку – очікуйте на хорошу погоду.

Якщо побачите ластівку в польоті – рік буде щасливим.

Холодна погода у цей день – літо буде дуже дощовим.

Що не можна робити 7 березня

Для того, щоб зустріти початок Великого посту гідно, необхідно дотримуватись всіх його заборон. Згідно з правилами, потрібно відмовитись від м'яса і алкоголю.

Намагайтесь тримати холодний розум і не піддавайтесь провокаціям. Читайте новини уважно й перевіряйте інформацію у кількох джерелах.

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