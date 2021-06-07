7 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

7 червня 2021 , 05:30
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Джерело:

24 канал

7 червня віряни святкують третє набуття голови Івана Предтечі. Іван Предтеча або Іван Хреститель був одним із найшанованіших святих після Матері Божої. Що не можна робити 7 червня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Інокентій, Федір.

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Прикмети 7 червня

  • На Івана багато роси вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
  • Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса.
  • Сонячний і теплий день – наступного тижня випаде дощ.


7 червня – яке свято

Що не можна робити 7 червня 

  • Не сперечайтесь ні з ким сьогодні. Будь-які сварки заборонені.
  • Не лихословте. 
  • 7 червня потрібно провести у тишині й спокої, тож не галасуйте і не влаштовуйте вечірок.
Автор: Квітослава Туз