7 квітня православні віряни відзначають світле свято Благовіщення. У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого. Що не можна робити у такий великий день, як 7 квітня – читайте у матеріалі.

Свято Благовіщення встановили ще у давні часи, а достовірно про нього відомо з ІІІ століття. Однак, спочатку у християн звалося воно по-різному: Зачаття Христа, Благовіщення про Христа, Початок Спасіння. І лише від VII століття і на Сході, і на Заході його почали називати Благовіщенням Пресвятої Богородиці. Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 7 квітня Побачити ластівку цього дня – до успіху, а голуба – до благодаті.

Світить яскраво сонце – весна буде теплою.

Дощ падає – до великого врожаю жита та грибів.

Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.

Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде теплою.

Благовіщення у 2021 році святкують 7 квітня Що не можна робити 7 квітня На Благовіщення суворо заборонена будь-яка праця. Жінкам не дозволяється прати, в'язати та шити.

Сьогодні не радять зичити комусь гроші, чи самому брати в борг, адже це могло би призвести до фінансової скрути у майбутньому.

Якщо у вас у цей день запланована кудись поїздка – рекомендується її скасувати.

Вагітним жінкам не варто на Благовіщення виходити із дому після заходу сонця.