7 апреля православные верующие отмечают светлый праздник Благовещения. В этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа, Сына Божьего. Что нельзя делать в такой великий день, как 7 апреля – читайте в материале.

Праздник Благовещения установили еще в давние времена, а достоверно о нем известно с III века. Однако, изначально у христиан звалось оно по-разному: зачатие Христа, Благовещение о Христе, начало спасения. И только с VII века и на Востоке, и на Западе его начали называть Благовещением Пресвятой Богородицы.

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Приметы 7 апреля

Увидеть ласточку в этот день – к успеху, а голубя – к благодати.

Светит ярко солнце – весна будет теплой.

Дождь идет – к большому урожаю ржи и грибов.

Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет теплой.

Благовещение в 2021 году празднуют 7 апреля

Что нельзя делать 7 апреля