7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 апреля православные верующие отмечают светлый праздник Благовещения. В этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа, Сына Божьего. Что нельзя делать в такой великий день, как 7 апреля – читайте в материале.
Источник:24 канал
Праздник Благовещения установили еще в давние времена, а достоверно о нем известно с III века. Однако, изначально у христиан звалось оно по-разному: зачатие Христа, Благовещение о Христе, начало спасения. И только с VII века и на Востоке, и на Западе его начали называть Благовещением Пресвятой Богородицы.
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Приметы 7 апреля
- Увидеть ласточку в этот день – к успеху, а голубя – к благодати.
- Светит ярко солнце – весна будет теплой.
- Дождь идет – к большому урожаю ржи и грибов.
- Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
- Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет теплой.
Благовещение в 2021 году празднуют 7 апреля
Что нельзя делать 7 апреля
- На Благовещение строго запрещен любой труд. Женщинам не разрешается стирать, вязать и шить.
- Сегодня не советуют одалживать кому-то деньги или самому брать в долг, ведь это могло бы привести к финансовой нестабильности в будущем.
- Если у вас в этот день запланирована куда-то поездка – рекомендуется ее отменить.
- Беременным женщинам не стоит на Благовещение выходить из дома после захода солнца.
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