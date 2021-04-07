7 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

7 квітня православні віряни відзначають світле свято Благовіщення. У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого. Що не можна робити у такий великий день, як 7 квітня – читайте у матеріалі.
Свято Благовіщення встановили ще у давні часи, а достовірно про нього відомо з ІІІ століття. Однак, спочатку у християн звалося воно по-різному: Зачаття Христа, Благовіщення про Христа, Початок Спасіння. І лише від VII століття і на Сході, і на Заході його почали називати Благовіщенням Пресвятої Богородиці.
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Прикмети 7 квітня
- Побачити ластівку цього дня – до успіху, а голуба – до благодаті.
- Світить яскраво сонце – весна буде теплою.
- Дощ падає – до великого врожаю жита та грибів.
- Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
- Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде теплою.
Благовіщення у 2021 році святкують 7 квітня
Що не можна робити 7 квітня
- На Благовіщення суворо заборонена будь-яка праця. Жінкам не дозволяється прати, в'язати та шити.
- Сьогодні не радять зичити комусь гроші, чи самому брати в борг, адже це могло би призвести до фінансової скрути у майбутньому.
- Якщо у вас у цей день запланована кудись поїздка – рекомендується її скасувати.
- Вагітним жінкам не варто на Благовіщення виходити із дому після заходу сонця.