7 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

7 квітня православні віряни відзначають світле свято Благовіщення. У цей день Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого. Що не можна робити у такий великий день, як 7 квітня – читайте у матеріалі.