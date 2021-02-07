7 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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7 лютого віряни святкують день святого Григорія. Григорій займав високий чин патріарха Константинополя й був дуже шанованим церковним діячем. Також, святого називали вселенським учителем, адже він володів даром проникання думкою в найглибші таємниці віри і вельми точно вмів пояснювати її істини.