7 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

7 лютого віряни святкують день святого Григорія. Григорій займав високий чин патріарха Константинополя й був дуже шанованим церковним діячем. Також, святого називали вселенським учителем, адже він володів даром проникання думкою в найглибші таємниці віри і вельми точно вмів пояснювати її істини.

Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Григорій.

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Прикмети 7 лютого

  • Якщо 7 січня на подвір'ї голосно щебечуть пташки – чекайте сильних морозів.
  • Сильний снігопад – до ранньої теплої весни.
  • Розлили молоко – чекайте на радісну новину.
  • На Григорія падає лапатий сніг – наступна зима буде пізньою.

Що не можна робити 7 лютого

  • Не рекомендується цього дня важко працювати.
  • Сьогодні не виходьте з дому без особливої потреби.
  • 7 лютого не сприймайте критику або зауваження рідних близько до серця. Пізніше ви зрозумієте, що їхні слова були дуже доречними.