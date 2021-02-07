7 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 лютого віряни святкують день святого Григорія. Григорій займав високий чин патріарха Константинополя й був дуже шанованим церковним діячем. Також, святого називали вселенським учителем, адже він володів даром проникання думкою в найглибші таємниці віри і вельми точно вмів пояснювати її істини.
Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Григорій.
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Прикмети 7 лютого
- Якщо 7 січня на подвір'ї голосно щебечуть пташки – чекайте сильних морозів.
- Сильний снігопад – до ранньої теплої весни.
- Розлили молоко – чекайте на радісну новину.
- На Григорія падає лапатий сніг – наступна зима буде пізньою.
Що не можна робити 7 лютого
- Не рекомендується цього дня важко працювати.
- Сьогодні не виходьте з дому без особливої потреби.
- 7 лютого не сприймайте критику або зауваження рідних близько до серця. Пізніше ви зрозумієте, що їхні слова були дуже доречними.