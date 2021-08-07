7 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 серпня 2021 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
7 серпня віряни відзначають велике свято – успіння святої Анни, матері Богородиці. Праведна Анна дуже шанується церквою і є зразком самовідданості й віри. Анна та її чоловік Іоаким довго не могли мати дітей, й аж у старості змогли випросити у Бога доньку, якій потім судилось стати матір'ю самого Ісуса Христа.
День Ангела 7 серпня відзначає Анна.
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Прикмети 7 серпня
- На Успіння Анни тепла погода – зима також буде теплою.
- Мурахи ховаються 7 серпня – взимку будуть люті морози.
- 7 серпня дощ – очікуйте на швидкий прихід холодів.
Яке свято 7 серпня
Що не можна робити 7 серпня
- Сваритись цього дня – до біди.
- Сьогодні намагайтесь багато часу провести з родиною. За можливості, відвідайте кладовище й помоліться за покійних родичів.
- Утримайтесь 7 серпня від алкоголю.