7 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

7 січня 2022 , 09:03
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

7 січня православні віряни України святкують Різдво Христове. У народі вірять, як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік.

Народження Ісуса є чи не найбільшим святом християнства. До нього віряни готуються дуже довго й ретельно. За час Різдвяного посту люди спокутують гріхи й очищують свої душі від зла, агресії і брехні. У сам день Різдва християни прямують на святкову Службу Божу, де відчиняють свої серця у теплій молитві й подяці Господу за все, що Він зробив для людства.

Також читайте Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Прикмети 7 січня

  • На небі багато зірок – рік буде багатим.
  • На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.
  • Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.
  • Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.


Прикмети 7 січня / Фото Pixabay

Що не можна робити 7 січня

  • Суворо заборонена будь-яка праця.
  • Не можна покидати дім 7 січня.
  • Не лайтесь і не лихословте.
Автор: Андріана Будиш