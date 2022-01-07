7 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

7 січня православні віряни України святкують Різдво Христове. У народі вірять, як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік.

Народження Ісуса є чи не найбільшим святом християнства. До нього віряни готуються дуже довго й ретельно. За час Різдвяного посту люди спокутують гріхи й очищують свої душі від зла, агресії і брехні. У сам день Різдва християни прямують на святкову Службу Божу, де відчиняють свої серця у теплій молитві й подяці Господу за все, що Він зробив для людства.

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Прикмети 7 січня

На небі багато зірок – рік буде багатим.

На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.



Прикмети 7 січня / Фото Pixabay

Що не можна робити 7 січня