7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

7 травня 2021 року віряни відзначають пам'ять святого Овсія та святої Єлизавети. 7 травня проводилися обряди, які були покликані розбудити землю і принести людям здоров'я. Які прикмети 7 травня та що не варто робити у цей день читайте далі.
Іменини святкують Єлизавета, Олексій та Валентин.
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Прикмети 7 травня
- Сонце час від часу ховається у хмари 7 травня – до грози.
- Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткі обриси – до сильної грози та поривчастого вітру.
- З верби і лози летить пух – прикмета до того, що час сіяти пізній овес.
Що не можна робити 7 травня
- 7 травня заборонено сваритись й з'ясовувати стосунки.
- Вагітним жінкам у цей день не можна відвідувати кладовища.
- Якщо сьогодні народжуються кошенята, то краще роздати їх. Так ці тварини принесуть іншим людям більше щастя.