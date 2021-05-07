7 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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7 травня 2021 року віряни відзначають пам'ять святого Овсія та святої Єлизавети. 7 травня проводилися обряди, які були покликані розбудити землю і принести людям здоров'я. Які прикмети 7 травня та що не варто робити у цей день читайте далі.