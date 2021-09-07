7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 вересня 2021 , 08:17
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

7 вересня православна церква відзначає день святого Тита, який навчався у самого апостола Павла. Опанувавши науку та християнські догмати, святий Тит став єпископом Критським. Також у народі вірили, що 7 вересня у лісах дозрівають гриби й це найсприятливіший час для їх збирання.

Привітання з днем Ангела 7 вересня приймає Володимир. 

До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка

Прикмети 7 вересня

  • Багато грибів в лісах – буде затяжна і холодна зима.
  • Перелітні птахи до 7 вересня не відлетіли – погода буде ясною.
  • Якщо птахи сидять на дахах будинків – чекай негоди.
  • Сонце за хмари ховається – скоро підуть дощі.
  • Зранку туман землею стелиться – день буде погожим.

Що не можна робити 7 вересня

  • Цього дня краще не починати будівництво. 
  • Не намагайтесь встигнути виконати всі справи одразу. 7 вересня сприятливо розпланувати свій день, аби залишитись в ресурсі.
Автор: Андріана Будиш