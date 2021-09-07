7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 вересня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
7 вересня православна церква відзначає день святого Тита, який навчався у самого апостола Павла. Опанувавши науку та християнські догмати, святий Тит став єпископом Критським. Також у народі вірили, що 7 вересня у лісах дозрівають гриби й це найсприятливіший час для їх збирання.
Привітання з днем Ангела 7 вересня приймає Володимир.
До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Прикмети 7 вересня
- Багато грибів в лісах – буде затяжна і холодна зима.
- Перелітні птахи до 7 вересня не відлетіли – погода буде ясною.
- Якщо птахи сидять на дахах будинків – чекай негоди.
- Сонце за хмари ховається – скоро підуть дощі.
- Зранку туман землею стелиться – день буде погожим.
Що не можна робити 7 вересня
- Цього дня краще не починати будівництво.
- Не намагайтесь встигнути виконати всі справи одразу. 7 вересня сприятливо розпланувати свій день, аби залишитись в ресурсі.