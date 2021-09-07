7 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:17

7 вересня православна церква відзначає день святого Тита, який навчався у самого апостола Павла. Опанувавши науку та християнські догмати, святий Тит став єпископом Критським. Також у народі вірили, що 7 вересня у лісах дозрівають гриби й це найсприятливіший час для їх збирання.