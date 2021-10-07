7 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:15

7 жовтня в народі вшановують святу Теклю, послідовницю апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість. Християнська віра допомогла їй перенести всі страждання і муки від гонителів християн. Її намагалися спалити на вогнищі, але пішов дощ з градом і багаття погасло.