7 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
7 жовтня 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
7 жовтня в народі вшановують святу Теклю, послідовницю апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість. Християнська віра допомогла їй перенести всі страждання і муки від гонителів християн. Її намагалися спалити на вогнищі, але пішов дощ з градом і багаття погасло.
Іменини сьогодні святкує Марфа.
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Примети 7 жовтня
- На дубі жолудів багато – зима буде теплою.
- Сонце світить – погода буде змінюватись.
- 7 жовтня дощить – опади затягнуться на тиждень.
Що не можна робити 7 жовтня
- З обережністю ставтесь до порад, які вам сьогодні даватимуть. Одразу не поспішайте вчиняти так, як вам радять. Краще подумати самому і віднайти свій шлях.
- Завітайте до своїх близьких. Не забувайте про них. Можливо, саме зараз вони найбільше потребують вашої допомоги.
- Не лінуйтесь. Ваша праця і всі вкладення у неї скоро повернуться сторицею.