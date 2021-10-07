7 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 жовтня 2021 , 08:15
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

7 жовтня в народі вшановують святу Теклю, послідовницю апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість. Християнська віра допомогла їй перенести всі страждання і муки від гонителів християн. Її намагалися спалити на вогнищі, але пішов дощ з градом і багаття погасло.

Іменини сьогодні святкує Марфа.

Читайте Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку

Примети 7 жовтня

  • На дубі жолудів багато – зима буде теплою.
  • Сонце світить – погода буде змінюватись.
  • 7 жовтня дощить – опади затягнуться на тиждень.

Що не можна робити 7 жовтня

  • З обережністю ставтесь до порад, які вам сьогодні даватимуть. Одразу не поспішайте вчиняти так, як вам радять. Краще подумати самому і віднайти свій шлях.
  • Завітайте до своїх близьких. Не забувайте про них. Можливо, саме зараз вони найбільше потребують вашої допомоги.
  • Не лінуйтесь. Ваша праця і всі вкладення у неї скоро повернуться сторицею.
Автор: Андріана Будиш