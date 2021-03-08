8 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

8 березня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

8 березня відзначається Всесвітній день жінок. У це свято згадують усіх жінок, які досягнули значних висот в політичній, економічній чи соціальній сфері.

День Ангела святкують: Олександр, Дем'ян.

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Прикмети 8 березня

  • Горобці гнізда в'ють – холоду більше не буде.
  • Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
  • Туманний день 8 березня – до сирого літа.
  • Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.

Що не можна робити 8 березня

  • Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили й намагайтесь вкласти свій потенціал у хобі.