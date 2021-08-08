8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

8 серпня 2021 , 09:05
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Джерело:

24 канал

8 серпня відзначають день Єрмолая Нікомедійського, який був ранньохристиянським священномучеником. Святий Єрмолай проповідував християнство і навертав язичників у віру, однак під час гонінь був заарештований і страчений в Никомедії у 305 році.

Іменини відзначають: Микола і Тимофій.

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Прикмети 8 серпня

  • Дощ 8 серпня знаменує гарну погоду протягом тижня.
  • Багато роси на траві зранку – осінь от-от прийде.
  • Глухий грім 8 серпня чути – дощі затягнуться на довго.


Прикмети на 8 серпня

Що не можна робити 8 серпня

  • Не відмовляйте собі у приємнощах. Придбайте річ, про яку давно мрієте чи відправтесь у мандрівку.
  • 8 серпня намагайтесь розслабитися і відійдіть від усіх справ й телефонних дзвінків.
  • Не продукуйте негативних емоцій. Зла енергетика притягне лише неприємності і біди.
Автор: Андріана Будиш