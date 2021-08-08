8 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

09:05

8 серпня відзначають день Єрмолая Нікомедійського, який був ранньохристиянським священномучеником. Святий Єрмолай проповідував християнство і навертав язичників у віру, однак під час гонінь був заарештований і страчений в Никомедії у 305 році.