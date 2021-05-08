8 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

8 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

8 травня у народному календарі відзначається день Марка, якого вважали повелителем весняних дощів. Вважалось, що цей святий має ключ до неба й відчиняє його, коли має піти дощ. Також, 8 травня відзначають День примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Іменини сьогодні відзначає Марк.

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Прикмети 8 травня

  • Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.
  • Ясна погода – літо буде спекотним.
  • Веселка на небі з'явилась – подальша погода тішитиме теплом.
  • Птахи з'явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках.
  • Купчасті хмари вранці – скоро почнеться гроза.

Що не можна робити 8 травня

  • Не виливайте сьогодні воду на землю. Згідно з прикметами, це може призвести до посухи.
  • Не лихословте нині.
Автор: Квітослава Туз