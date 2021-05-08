8 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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8 травня у народному календарі відзначається день Марка, якого вважали повелителем весняних дощів. Вважалось, що цей святий має ключ до неба й відчиняє його, коли має піти дощ. Також, 8 травня відзначають День примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.