8 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:20

8 вересня віряни вшановують день мучениці Наталії та її чоловіка Адріана. Традиційно у християнській православній культурі святих шанують як покровителів вінчання. Коли святого Адріана піддавали мукам через його релігійні переконання, Наталія постійно підтримувала чоловіка й полегшувала його страждання.