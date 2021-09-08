8 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 вересня 2021 , 08:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
8 вересня віряни вшановують день мучениці Наталії та її чоловіка Адріана. Традиційно у християнській православній культурі святих шанують як покровителів вінчання. Коли святого Адріана піддавали мукам через його релігійні переконання, Наталія постійно підтримувала чоловіка й полегшувала його страждання.
Іменини 8 вересня святкують Наталія та Адріан.
Також читайте Вересень-2021: скільки вихідних українці отримають у першому місяці осені
Прикмети 8 вересня
- Грім гримить – осінь буде теплою і сонячною.
- Листя з дерев до 8 вересня ще не опало – зима холодною буде.
- Багато горобини – скоро настануть холоди.
- Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.
Що не можна робити 8 вересня
- Якщо ви помітили, що людина, з якою ви спілкуєтесь, вам вже не вперше бреше – обірвіть ці стосунки. Не тримайте у своєму житті "енергетичних вампірів", які вас нахабно обманюють.
- Поставте 8 вересня свої інтереси вище інтересів оточення. Постійне применшення важливості своїх бажань лиш викличе у вас втому та роздратування.