8 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
8 жовтня 2021 , 08:26Читать новость на русском
8 жовтня в народному календарі відзначають день Сергія Радонезького. Кажуть, що саме з цього дня розпочинається справжня осінь і стає холодно. Також 8 жовтня в Україні святкують День юриста.
День Ангела 8 жовтня святкують Євген та Сергій.
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Прикмети 8 жовтня
- Якщо сьогодні пішов сніг – у середині листопада чекайте морозу.
- Гарна погода 8 жовтня – сонце і тепло протримаються ще три тижні.
- Вітряно 8 жовтня – очікуйте на грозу.
- Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро
- Перший сніг 8 жовтня йде заметіллю – зима прийде нескоро.
Що не можна робити 8 жовтня
- Не сваріться сьогодні з дітьми.
- У народі вірили, що цього дня не варто купувати тварин, адже вони будуть агресивні.
- 8 жовтня не запрошуйте чужих людей до себе додому.