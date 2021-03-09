9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

9 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя, тіло святого було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. 9 березня відзначають день народження Тараса Шевченка.

Іменини відзначає Іван.

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Прикмети 9 березня

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним.
  • Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління.
  • Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.

Що не можна робити 9 березня

  • Не вступайте у цей день ні з ким у конфлікт, адже він може неприємно закінчитися.
  • Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Якщо вони у вас є – розкажіть це людям, які зможуть вам зарадити.