9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя, тіло святого було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. 9 березня відзначають день народження Тараса Шевченка.