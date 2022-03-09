9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

9 березня 2022 , 08:33
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9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. Також цього дня відзначають день народження Тараса Шевченка. Сьогодні, у час війни з російським окупантом, слова легендарного письменника є надзвичайно актуальними й потрібними: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!"

Іменини сьогодні святкує Іван.  

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Прикмети 9 березня

  • Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним.
  • Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління.
  • Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним.

Що не можна робити 9 березня

  • Не конфліктуйте з близькими. Саме зараз нам всім навпаки потрібно триматись разом і підтримувати теплі стосунки.
  • Якщо у вас виникли проблеми, то не вирішуйте їх самотужки. Порадьтесь з батьками, друзями, коханою людиною чи попросіть у них допомоги. Так ви швидше владнаєте усі негаразди.

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Автор: Андріана Будиш