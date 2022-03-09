9 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. Також цього дня відзначають день народження Тараса Шевченка. Сьогодні, у час війни з російським окупантом, слова легендарного письменника є надзвичайно актуальними й потрібними: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!"