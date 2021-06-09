9 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

08:30

9 червня 2021 року вшановують пам'ять святої Феодори. Мучениця загинула від рук правителя Александрії Євстратія, який ненавидів християн. Спочатку Євстратій кинув Феодору до в'язниці і дав їй три дні, аби вона змінила віру. Однак, свята Феодора була непохитною, тож правитель наказав відвести її у дім розпусти, звідки мученицю визволив святий Дідім. Що не можна робити 9 червня дізнавайтесь далі.