9 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

9 червня 2021 року вшановують пам'ять святої Феодори. Мучениця загинула від рук правителя Александрії Євстратія, який ненавидів християн. Спочатку Євстратій кинув Феодору до в'язниці і дав їй три дні, аби вона змінила віру. Однак, свята Феодора була непохитною, тож правитель наказав відвести її у дім розпусти, звідки мученицю визволив святий Дідім. Що не можна робити 9 червня дізнавайтесь далі.
Іменини 9 червня відзначають: Феодора, Іван, Анастасія.
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Прикмети 9 червня
- Якщо на Феодори дятел сильно стукає дзьобом – тиждень буде зі зливами.
- Ввечері 9 червня задуха в повітрі – буде дощ.
- Горобина має багато квітів – буде тепла погода.
9 червня – яке свято
Що не можна робити 9 червня
- Важливим нині буде не перепрацьовувати. Не варто "завалювати" себе роботою і наперед брати якісь завдання.
- Ні з ким сьогодні не конфліктуйте.