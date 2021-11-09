9 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 листопада 2021 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
9 листопада 2021 року віряни святкують день Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Саме Нестора Літописця вважають одним з авторів легендарного твору "Повісті минулих літ".
Постать Нестора Літописця займає чільне місце в історії української культури. Він належав до одних із найосвіченіших людей Київської Русі й зробив потужний вклад у скарбницю літератури України. Складання літописів, запис усіх важливих подій у державі, розвиток книжкової справи – це не лише те, чим займався Нестор. Це те, чим він жив.
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Прикмети 9 листопада
- Іній на деревах 9 листопада віщує мороз.
- Туман вранці – чекай відлиги.
- Сніг випав на сиру землю – весна буде ранньою.
- Небо на заході сонця забарвлене у рожевий колір – скоро будуть морози.
- Дощить 9 листопада – опади затягнуться на тиждень.
Що не можна робити 9 листопада
- Цього дня не варто вірити усьому, що кажуть. Особливо обережними будьте з тими плітками, які вам розкажуть малознайомі люди.