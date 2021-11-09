9 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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9 листопада 2021 року віряни святкують день Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Саме Нестора Літописця вважають одним з авторів легендарного твору "Повісті минулих літ".