9 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

9 лютого віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Він є одним із найшанованіших святих лона церкви, адже був архієпископом Константинопольським. До того ж, Іоанн Златоуст прославився своїм ораторським мистецтвом та хорошим вмінням вести проповіді. Через це його і прозвали Златоуст. Також, 9 лютого відзначають Міжнародний День стоматолога.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Йосип, Дмитро.
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Прикмети 9 лютого
- Місяць на Іоанна Златоуста має сніжно-білий колір – слід чекати холоду. Червоні ж кола біля місяця свідчать про те, що будуть сильні вітри.
- Якщо хмари 9 лютого пливуть проти вітру – буде снігопад.
- У домі вікна запітніли – очікуйте відлиги.
- Сніг на полі лежить горбами – чекайте доброго врожаю.
Що не можна робити 9 лютого / Pixabay
Що не можна робити 9 лютого
- Не даруйте і не приймайте сьогодні подарунків. Вірять, що нині вони можуть відібрати у вас здоров'я.
- У народі вважають, що 9 лютого можна отримати пристріт чи сильні вроки. Аби вас це оминуло, пам'ятайте про свою безпеку та обмежте коло спілкування.
- Не варто сьогодні влаштовувати вечірки та гучно слухати музику.
- На Іоана Златоуста не бажано мити волосся.