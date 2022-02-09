9 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

9 лютого 2022 , 08:29
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9 лютого віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Він є одним із найшанованіших святих лона церкви, адже був архієпископом Константинопольським. За вміння красномовно розповідати проповіді святого прозвали Златоустим.

День Ангела сьогодні святкує Іван.

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Прикмети 9 лютого

  • Запітнілі вікна в хаті – чекайте весни.
  • Хмари пливуть проти вітру – буде заметіль.
  • Вночі небо чисте й видно місяць – холоди посиляться.
  • Снігу багато випало – улітку буде гарний врожай.

Що не можна робити 9 лютого

  • Не приймайте подарунків від малознайомих людей.
  • Утримайтесь від гучних вечірок і гулянь.
  • Не сваріться.
  • Цього дня можна отримати сильні вроки, тож пам'ятайте про власну безпеку.
Автор: Андріана Будиш