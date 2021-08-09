9 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 серпня 2021 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
9 серпня святкують день святого Пантелеймона. Святий допомагав усім нужденним і безоплатно лікував народ. Будучи цілителем, Пантелеймон створював дива й навіть зміг молитвою воскрестити померлу дитину.
Іменини 9 серпня відзначає Пантелеймон.
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Прикмети 9 серпня
- Коники стрекочуть на Пантелеймона – тепло ще довго протримається.
- Якщо зібрати трави цього дня, то відвар з них буде цілющим і зможе вилікувати хворобу.
- Дощ 9 серпня – буде багатий урожай восени.
Що не можна робити 9 серпня
- Не відмовляйте сьогодні нікому у допомозі. Витрачений час та ресурси вам повернуться сторицею.
- Не варто 9 серпня проводити в самотині. Поспілкуйтесь з рідними, зустріньтесь із друзями чи сходіть на побачення. Так ви отримаєте прекрасні емоції від сьогоднішнього дня.
- Не зловживайте алкоголем.
- Не пліткуйте й не лайтесь.